У Росії оголосили про непрофесіоналізм цивільних льотчиків і дали місяць на перепідготовку

Керівництву російських авіакомпаній дано місяць, щоб привести професійний рівень пілотів у відповідність з вимогами до цієї спеціальності.

Про це пише газета "Коммерсантъ" з посиланням на рекомендації з безпеки польотів, які були розіслані авіакомпаніям Росавіацією.

У розісланому їм циркулярі "Інформація з безпеки польотів № 9" Росавіація вимагає від керівництва авіакомпаній забезпечити виконання пілотами "Загальних правил підготовки до польотів".

Зокрема, потрібно зобов'язати пілотів правильно розраховувати залишок палива з урахуванням можливої зміни метеоумов, відхилення від маршруту і затримки, виходу на друге коло, відмови двигуна або розгерметизації салону.

Реклама:

"Технічні несправності на кшталт незібрання шасі або механізації крила, за даними відомства, також збільшують витрату пального, тому в подібних випадках пілотам необхідно розраховувати його запаси за спеціально розробленими в Росавіації номограмами та таблицями", - випливає з документа.

Керівництву авіакомпаній також було наказано додатково навчити пілотів дій у разі відмови системи прибирання шасі літака.

На виконання вимог дано один місяць.

Реклама:

Зазначається, що таку вказівку було розіслано після чергового інциденту з цивільним літакам, що стався 12 вересня.

Під час заходу на посадку в аеропорту Омська в A320, що летів із Сочі, відмовив один із гідравлічних контурів, окрім того, під час набору висоти пілоти спробували прибрати механізацію крила і шасі, однак прибралася тільки механізація, дискретний сигнал про неприбрані шасі реєструвався до кінця польоту.

Пілоти вирішили летіти на запасний аеродром, розрахували дистанцію і кількість пального, проте вже в польоті з'ясувалося, що пального не вистачить. У підсумку літак довелося садити в полі.

Пілоти наполягають, що ними було ухвалено правильне рішення. Посадити літак в Омську не змогли через відмову контуру гідросистеми і поривчастий вітер.

Нагадуємо:

З початку поточного року в Росії сталися десятки інцидентів, пов'язаних із безпекою польотів. Причина - брак запчастин для ремонтів після введення санкцій.

Російські авіакомпанії літають переважно на літаках Airbus і Boeing, яким заборонено вести бізнес у Росії. Понад 40% цих літаків належали іноземним лізинговим компаніям, які не отримали назад своє майно після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності.

При цьому в Росії почали приховувати несправності літаків.

Зокрема, російська авіакомпанія "Аерофлот" випустила внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники мають вносити дані про технічні відмови та несправності обладнання салону до бортового журналу (Cabin Log Book) тільки після узгодження з командиром літака. Така ж практика поширена в інших авіакомпаніях.