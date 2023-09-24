Друге судно з українським зерном прибуло до Туреччини через тимчасовий коридор

Другу судно, яке скористалось тимчасовим коридором для експорту українського зерна, дісталось Туреччини.

Про це повідомляє France24

Зазначається, що балкер Aroyat з 17,6 тис тонн української пшениці для Єгипту, користуючись тимчасовим коридором, перетнув Чорне море та досягнув Туреччини.

Екіпаж судна – громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що судно Aroyat у пʼятницю, 22 вересня, вийшло з порту Чорноморськ з 17,6 тис тонн української пшениці для Єгипту.

Вантажне судно з українським зерном Resilient Africa, яке є першим судном з агропродукцією, що пройшло тимчасовим коридором у Чорному морі, прибуло до турецької протоки Босфор.

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Перші два балкери підтвердили готовність скористалися тимчасовим коридором у напрямку до порту Чорноморськ під завантаження майже 20 тис тонн пшениці.

Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи".

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині 18 серпня.