У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління

У Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, кінцевим бенефіціаром якого є Костянтин Жеваго, підтвердили, що голові правління підприємства було вручено підозру у справі незаконного видобування корисних копалин.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "Полтавський ГЗК".

"Комбінат підтверджує, що голові правління підприємства було вручено підозру. Її суть зводиться до нібито незаконного видобутку комбінатом корисних копалин", – йдеться в повідомленні.

Проте у підприємстві стверджують, що володіють ліцензією на видобуток залізної руди і не здійснювали видобуток відмінних від залізної руди корисних копалин. Відтак, жодних збитків не могло бути завдано державі, бо ніяких незаконних дій підприємство і голова правління не вчиняли.

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"Ми вважаємо, що звинувачення, про які іде мова, є безпідставними, а вручена підозра - необґрунтована та не підтверджується належними доказами. Адвокати підприємства готують докази та заперечення для суду, які покажуть хибність звинувачень", – зазначають в підприємстві.

Нагадаємо:

Службові особи гірничо-збагачувального комбінату, кінцевим бенефіціаром якого є підсанкційний колишній народний депутат ‎ VII та VIII скликань, налагодили незаконну "схему" з використання корисних копалин на 157 млрд грн.

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За даними джерела УП, ідеться про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який належить Костянтину Жеваго.

Наприкінці червня 2023 року ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом генерального прокурора повідомило про підозру керівництву та начальникам відділів ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", який належить олігарху-утікачу Костянтину Жеваго.

Слідство встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

У липні пресслужба Костянтина Жеваго заявила, що повідомлення стосовно запобіжних заходів посадовцям "Полтавського гірничо-збагачувального комбінату" у кримінальній справі про начебто реалізацію відходів видобутку залізної руди, містять маніпулювання громадською думкою.