Друге судно з українським зерном вийшло з порту Чорноморськ – Кубраков

Друге судно вийшло з порту Чорноморськ з 17,6 тис тонн української пшениці для Єгипту.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Друге судно AROYAT, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден з метою експорту зерна вийшов з порту Чорноморськ.

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Міністр додав, що екіпаж судна – громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії.

Нагадаємо:

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Вантажне судно з українським зерном Resilient Africa, яке є першим судном з агропродукцією, що пройшло тимчасовим коридором у Чорному морі, прибуло до турецької протоки Босфор.

Перші два балкери підтвердили готовність скористалися тимчасовим коридором у напрямку до порту Чорноморськ під завантаження майже 20 тис тонн пшениці.

Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи".

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині 18 серпня.