FTX подала до суду на батьків засновника біржі

Батьки Сема Бенкмана-Фріда the New York Times

Юристи, які наглядають за збанкрутілою криптовалютною біржею FTX, подали до суду на батьків засновника біржі Сема Бенкмана-Фріда - Джо Бенкмана та Барбару Фрід - звинувачуючи їх у збагаченні за рахунок грошей, які їхній син вкрав у клієнтів.

Про це пише The New York Times.

"Протягом декількох місяців експерт з корпоративних перетворень Джон Джей Рей III, якого призначили керувати банкрутством криптовалютної біржі FTX, атакував засновника компанії Сема Бенкмана-Фріда, звинувачуючи його в "старомодному розкраданні".

У понеділок FTX подала позов до федерального суду штату Делавер, звинувачуючи Джо Бенкмана і Барбару Фрід, професорів права Стенфорда, у використанні свого "доступу і впливу в компанії FTX для власного збагачення". Позов має на меті повернути мільйони доларів, які пара отримала від свого сина", - пише газета.

Реклама:

У позові адвокати FTX стверджують, що батьки засновника біржі отримали від сина подарунок у розмірі 10 мільйонів доларів, а також будинок на Багамських островах, де базується FTX, вартістю 16,4 мільйона доларів, який був придбаний біржею.

У позові також йдеться, що батько допоміг приховати скарги колишнього адвоката бізнесу свого сина, а мати навчила Сема Бенкмана-Фріда та іншого керівника FTX ухилятися від вимог щодо розкриття інформації про політичні пожертви.

Подружжя "або знало, або проігнорувало сигнали, які вказували на те, що їхній син, Бенкман-Фрід та інші представники FTX організовували масштабну шахрайську схему", йдеться в позові.

Реклама:

У своїй заяві адвокати батьків Бенкмана-Фріда заявили, що претензії FTX "абсолютно неправдиві", і назвали позов "небезпечною спробою залякати Джо і Барбару і підірвати процес за участю присяжних всього за кілька днів до початку судового розгляду справи їхнього сина".

У листопаді 2022 року FTX подала заяву про захист від банкрутства після того, як вилучення депозитів виявило діру в рахунках біржі на суму 8 мільярдів доларів.

Наступного місяця федеральні прокурори Манхеттена звинуватили Бенкмана-Фріда в організації схеми використання депозитів клієнтів для фінансування мільярдних інвестицій у венчурний капітал, політичних пожертвувань і купівлі розкішної нерухомості. Він не визнав себе винним і має постати перед судом 3 жовтня.

Читайте також: Крах FTX: як Сем Бенкман-Фрід завалив криптогіганта вартістю 30 мільярдів доларів

Нагадаємо:

Сем Бенкман-Фрід відправився до в'язниці після того, як суддя скасував його заставу, визнавши, що обвинувачений засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX щонайменше двічі маніпулював свідками.

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала в суд на свого засновника Сема Бенкмана-Фріда та трьох інших колишніх керівників біржі, щоб повернути понад 1 млрд дол, які вони, ймовірно, незаконно привласнили у місяці, що передували краху біржі минулого року.

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

Економічна правда