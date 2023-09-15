НАЗК внесло до переліку спонсорів війни світового виробника діамантів з Індії

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Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Індійська компанія продовжує співпрацювати з агресором, закуповуючи алмази в Росії, попри санкції введені проти РФ у цій сфері. У 2023 році компанія втричі збільшила закупівлю алмазів в РФ, порівняно з 2021 роком", - пояснюють в Нацагентстві.

Індія є найбільшим у світі центром виробництва діамантів (виготовляє 95% діамантів світу) та відповідно, одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії.

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Приблизно три чверті алмазів надходять з Росії, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їхнє походження.

Компанія SRK, яка має річний дохід понад 1,3 млрд дол, після придбання необроблених алмазів, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх.

Попри міжнародні санкції, які були введені у квітні 2022 року проти найбільшого видобувача алмазів у світі, російської "Алроси", SRK продовжила скуповувати алмази в РФ, укладаючи "таємні угоди" з купівлі дорогоцінних каменів на сотні мільйонів доларів.

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Натомість на своєму сайті компанія SRK повідомляє, що "необроблені алмази походять лише з країн, що беруть участь у Кімберлійському процесі, і не мають конфліктного походження", а сировину перевіряють, щоб забезпечити дотримання етичних міркувань.

У 2021 рік Shree Ramkrishna Exports закупила в росії алмазів на понад 59 млн дол, а вже у 2022 році — на понад 198 млн дол. Цьогоріч компанія також активно продовжує співпрацю з агресором - лише за перше півріччя, вона закупила алмазів на суму понад 132 млн дол.

Загалом торік РФ експортувала алмазів на 3,8 млрд дол, частина з яких пішли на фінансування війни проти України.

"Таким чином, в той час як інші західні компанії обходять російський ринок стороною, Shree Ramkrishna Exports активно скуповує російські алмази на вигідних умовах, тим самим активно спонсорує агресію проти України", - резюмували в НАЗК.

Нагадуємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецького виробника скляної та хімічної продукції Şişecam Group.

Також Нацагентство з питань запобігання корупції внесло американські компанії PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

Раніше НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні світові тютюнові компанії: Philip Morris International та Japan Tobacco International. Обидві компанії продовжують вести бізнес в Росії та сплачувати в її бюджет значні податки.