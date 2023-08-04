Новини 4 серпня: НБУ оновив макропрогноз, Росія подвоює витрати на війну

Про макропрогноз. Національний банк України опублікував оновлений макроекономічний прогноз, у якому покращив свої оцінки зростання ВВП, а також переглянув свої оцінки інфляції цього та наступного року.

Про витрати РФ на війну. Агентство Reuters отримало доступ до закритого документа уряду РФ, який свідчить, що Росія вже витратила весь затверджений на 2023 рік військовий бюджет, а тому ухвалила рішення подвоїти витрати на армію.

Про підозру Гінеру. Державне бюро розслідувань спільно з Службою безпеки повідомили про підозру російському олігарху Євгенію Гінеру, який побудував в тимчасово окупованому Криму дві ТЕС та постачав російській армії боєприпаси.

Про Glusco. ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", з яким АРМА достроково розірвала договір управління арештованими АЗС Glusco, вважає дії агентства неправомірними.

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Про фермерів і Каховську ГЕС. Кабінет Міністрів передбачив виплати українцям, які втратили врожай овочів через підрив росіянами Каховської ГЕС, у розмірі 3300 гривень за кожну сотку земельної ділянки приватного городу.

Ексклюзив ЕП

Росія перетворила зерно на зброю: як Путін маніпулює голодом і обманює Африку

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РФ спекулює на підтримці африканських країн, надаючи їм найменшу допомогу і провокуючи ще більшу продовольчу кризу.