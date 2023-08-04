Російському олігарху Гінеру оголосили підозру: побудував ТЕС у Криму та постачав патрони ЗС РФ

ДБР

Державне бюро розслідувань спільно з Службою безпеки повідомили про підозру російському олігарху Євгенію Гінеру, який побудував в тимчасово окупованому Криму дві ТЕС та постачав російській армії боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Російський олігарх Гінер належать до близького оточення президента Росії Владіміра Путіна та є президентом московського футбольного клубу "ЦСКА".

Правоохоронці встанановили, що у 2019 році підозрюваний через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаĸлавської (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійської ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на території тимчасово окупованого Криму. Електростанції було приєднано до електричних мереж Росії.

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"Таким чином підозрюваний заподіяв шкоду енергетичній безпеці України, сприяв залежності Криму від РФ в енергетичному секторі", – додали в ДБР.

Крім цього, у 2022 році підозрюваний як власник управляючої компанії "АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" надав вказівку здійснювати постачання патронів для різних видів стрілецької зброї до Міноборони, Збройних сил та інших військових формувань РФ. Постачання великої кількості патронів здійснювалось протягом усього періоду з початку збройної агресії РФ проти України.

"Гінеру заочно повідомлено про підозру у пособництві вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до тяжких наслідків за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна", – зазначили правоохоронці.

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Нагадуємо:

Євгеній Гінер через пов’язаних осіб є одним із бенефіціарів групи компаній VS Energy International Ukraine та володіє корпоративними правами ПрАТ "Кіровоградобленерго", ПрАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго", АТ "Житомиробленерго", АТ "Херсонобленерго" та АТ "ЕК Севастопольенерго", а також готелями, металургійними заводами та торговельними центрами.

Наприкінці червня Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про стягнення активів власників VS Energy - російських олігархів Бабакова, Гінера та Воєводіна - в дохід держави.

Наразі судом арештовано ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%), АТ "Херсонобленерго" (99,9 %), АТ "Чернівціобленерго" (96,8%), АТ "Житомиробленерго" (95,5%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ групи VS Energy загальною вартістю 2 млрд грн.

У лютому ВАКС прийняв рішення про конфіскацію 88,89% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) російського олігарха Гінера.