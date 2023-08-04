Українці, які втратили врожай овочів через підрив Каховської ГЕС, зможуть отримати до 100 тисяч

Кабінет Міністрів передбачив виплати українцям, які втратили врожай овочів через підрив росіянами Каховської ГЕС, у розмірі 3300 гривень за кожну сотку земельної ділянки приватного городу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"На порядку денному на сьогодні є рішення про виплати людям у Херсонській і Миколаївській областях, які втратили свої врожаї через російський теракт на Каховській ГЕС", – зазначив глава уряду.

Шмигаль наголосив, що внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило і люди втратили свої городи та врожай.

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"Допомагатимемо. Передбачаємо виплати в розмірі 3 300 грн за втрачений урожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу", - сказав прем’єр.

Максимальна сума допомоги за втрачений врожай становитиме до 100 тисяч гривень.

На ці потреби Херсонській та Миколаївській областям буде виділено 271 млн грн.

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Нагадуємо:

На подолання наслідків знищення росіянами Каховської ГЕС з державного бюджету спрямували 4,3 мільярда гривень.