У "Сенс Банку" заявили про збільшення рівня довіри бізнесу після націоналізації

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Після націоналізації "Сенс банку" рівень залишків на рахунках юридичних осіб у фінустанові зріс на понад 5 мільярдів гривень до понад 25 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба банку.

"Sense Bank активізував роботу фінустанови з корпоративними клієнтами та МСБ. Особливу увагу ми приділяємо державним установам, адже компетенція команди та наявні послуги дозволяють запропонувати максимально вигідні для обох сторін умови", – зазначив член правління банку Андрій Соколов.

До низки найбльших підприємств країни, з якими спрівпрацює "Сенс Банк" додалось ПАТ "Укрнафта". Раніше банк справпрацював, зокрема, з АТ "Укрзалізниця", НАЕК "Енергоатом", НАК "Нафтогаз України" тощо.

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"Акціонер банку Міністерство фінансів України підтверджує, що Sense Bank посідає одну з провідних позицій у банківському секторі та є одним із стійких і надійних банків України", – йдеться в повідомленні фінустанови.

"Сенс Банк" уповноважений на виплату пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

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Впродовж доби після націоналізації "Сенс Банку" клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн – понад утричібільше, ніж за добу до цього.

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банк".

Напередодні правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.