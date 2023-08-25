Новини 25 серпня: ексголову НБУ Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації, Heineken продає активи в РФ

Про Шевченка. Національне антикорупційне бюро пояснило, у зв'язку з чим оновлено підозру ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку, про що останній повідомив напередодні, зазначивши, що нова стаття не передбачає можливості застави та передбачає позбавлення волі до 15 років.

Про Висоцького. Міністерство аграрної політики заперечує збитки або отримання неправомірної вигоди у справі, яка інкримінується заступнику міністра Тарасу Висоцькому.

Про Heineken. Нідерландський пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у Росії виробнику парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції - групі "Арнест"

Про Сальдо. Після націоналізації активів екснардепа та колишнього міського голови Херсона Володимира Сальда їх передали в управління Фонда державного майна

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Про Glusco. "Нафтогаз ойл трейдинг" готовий передати арештовані заправки мережі Glusco до "Укрнафти", але за умови, що отримає назад вкладені в АЗС кошти

Ексклюзиви ЕП

Чи вистачить газу для проходження зими та як виглядає деолігархізація в енергетиці. Інтерв’ю з головою "Нафтогазу"

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Про плани розвитку компанії, відносини з президентом, "відкати" в НАК, підготовку до опалювального сезону і ціни на газ для населення. В розмові з CEO "Нафтогазу" Олексієм Чернишовим.