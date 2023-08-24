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Новини 24 серпня: тютюнові компанії - міжнародні спонсори війни, зловживання на закупівлях на 62 млн

Четвер, 24 серпня 2023, 21:00

Про зловживання на закупівлях. НАБУ та САП викрили зловживання на закупівлі "Укрзалізницею" продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану на 62,5 мільйона гривень. До схем причетні ексзаступник міністра економіки та перший заступник міністра аграрної політики.

Про корупцію в медзакладах. Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили службових осіб медзакладів у привласнення бюджетних коштів.

Про спонсорів війни. НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні світові тютюнові компанії: Philip Morris International та Japan Tobacco International. Обидві компанії продовжують вести бізнес в Росії та сплачувати в її бюджет значні податки.

Про ритейл. Шведський fashion-ритейлер H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні з листопада 2023 року.

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