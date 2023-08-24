НАБУ викрило схему на закупівлях продуктів на 62,5 млн: підозрюють топчиновників двох міністерств

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили зловживання на закупівлі "Укрзалізницею" продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану на 62,5 мільйона гривень. До схем причетні ексзаступник міністра економіки та перший заступник міністра аграрної політики.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У березні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії виникла потреба у закупівлі харчової продукції для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб ОВА коштом АТ "Укрзалізниця" продукції за значно завищеними цінами в обраної компанії.

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Ця ж фірма закуповувала продукцію за ринковими цінами у польського виробника через контрольовану фірму-посередницю, пов’язану родинним зв’язком з керівником першої компанії. Вартість кілограму товару при цьому штучно збільшувалась орієнтовно на 150% (з 30 грн до 75 грн).

"Топпосадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок першої компанії.

В НАБУ наголошують, що топчиновник знав про реальну вартість продукції на внутрішньому ринку, оскільки він регулярно отримував дані державної служби статистики щодо фактичних цін на ринку. А також усвідомлював можливість придбання продукції в українських виробників, але свідомо ігнорував цей факт.

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Таким чином через дії посадовця з березня по серпень 2022 року АТ "Укрзалізниця" переплатила ТОВ 1 понад 28,8 млн грн (з ПДВ).

У цей же період за участю згаданого у першому епізоді топчиновника розгорталась аналогічна схема. Продукти харчування для потреб держави закуповувались за завищеними цінами у іншої підконтрольної компанії. Вона ж через "свою" фірму-посередницю купляла продукцію у турецького виробника за ринковими цінами.

"Як і у першому епізоді, завищення ціни відбувалось саме на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій, а кожен кілограм здорожувався майже на 100% (з 30 грн до 55 грн)", - додали в НАБУ.

Для забезпечення закупівлі продукції у другої підконтрольної компанії до схеми, окрім першого заступника міністра аграрної політики та продовольства, також залучили чинного на той момент заступника міністра економіки.

Зазначається, що він, зокрема, приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками.

Через дію схеми у період з березня по серпень 2022 року АТ "Укрзалізниця" переплатила підконтрольній учасникам схеми компанії 33,7 млн грн.

Після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації. Також виявлені чорнові записи у одного з учасників оборудки зі схемою розподілу неправомірної вигоди.

За підсумком цих двох епізодів АТ "Укрзалізниця" зазнала збитків у розмірі 62,5 млн грн.

НАБУ

Обом чиновникам вже повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Попри те, що в релізі НАБУ не називає імен підозрюваних, наведена інформація свідчить про те, що йдеться про першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького та ексзаступника міністра економіки Олександра Грибана (зараз займає посаду радника міністра економіки).