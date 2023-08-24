БЕБ викрило схему привласнення коштів на закупівлях в медзакладах: перевіряють причетність Дубінського

Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили службових осіб медзакладів у привласнення бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2021-2023 років керівники цих медзакладів уклали низку договорів на купівлю фармацевтичної продукції з підконтрольною приватною компанією. Закупівельні ціни в окремих випадках були завищені у 8 і більше разів.

Під час проведення обшуків в згадуваних лікарнях детективи БЕБ вилучили тендерну документацію й оригінали та копії фінансово господарських документів. Наразі документи направлені на економічну експертизу для встановлення фактичних збитків завданих державі.

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Правоохоронці встановлюють деталі схеми та перевіряють інформацію про причетність Народного депутата України до координацій дій вказаних осіб.

За даними джерел ЕП, йдеться про народного депутата Олександра Дубінського.

Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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