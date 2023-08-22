Новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть

Про МВФ. Після втручання в процес розгляду законопроєкту №8401 заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, депутати без погодження з МВФ замінили текст проєкту, який був структурним маяком, розробленим на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Про Маска. Компанія Маска SpaceX, яка у 2022 році взялася надавати доступ до інтернету по всій Україні, через політичні симпатії Маска заблокувала зв'язок для Збройних Сил, як тільки українські військові увійшли на тимчасово окуповану росіянами територію.

Про Казахстан. Короткочасний обвал рубля минулого тижня сколихнув валютний ринок Казахстану, підкресливши, що ризики можуть поширитися навіть на сусідню країну, яка вважається найменш вразливою до потоків російського капіталу.

Про тарифи. Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 22 серпня, продовжив дію механізму покладання соціального обов’язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року

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Про пальне. Регіони Росії почали скаржитися на порожні АЗС, причому, це стосується не тільки бензинів АІ-95 і АІ-92, на які раніше було зафіксовано історичний рекорд зростання цін, а й дизеля.

Ексклюзиви ЕП

Обшуки, сезонність чи очікування. Чому в обмінниках знову росте долар?

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В останні дні іноземна валюта в Україні знову почала дорожчати. Що сталося? Чому гривня втрачає позиції?

Держава створює єдиний Земельний банк. А це взагалі хороша ідея?

Рада ухвалила закон, який дозволяє забрати частину земель у державних підприємств та створити єдиний земельний банк під управлінням Фонду держмайна. Що це дасть?