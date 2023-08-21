Новини 21 серпня: запуск частини водогону на Дніпропетровщині, найбільший небанківський обмінник втратив ліцензію

Про борги. Протягом останніх трьох місяців кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників зросла більше, ніж на пів мільйона - це майже стільки ж, як від початку повномасштабної війни до травня 2023 року.

Про воду. У понеділок була запущена перша нитка магістрального водогону на ділянці "Інгулець – Кряжеве", який почали будувати на третій день теракту на Каховській ГЕС – він забезпечить водою чверть населення Кривого Рогу

Про валюту. Національний банк анулював ліцензію ТОВ "Фінод", найбільшого небанківського обмінника. Причина – невиконання вимог Національного банку усунути порушення.

Про крипту. Bitcoin продовжує дешевшати, збільшуючи втрати, понесені протягом минулого тижня - найгіршого з листопада минулого року.

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Про експорт. Україна завершує роботу з міжнародним страховим ринком над схемою страхування зернових суден, що прямують до чорноморських портів – частково кошти на покриття братимуть з "дорожного фонду"

Ексклюзиви ЕП

Заморожені російські активи можуть працювати на Україну вже сьогодні. Як це зробити?

Активи РФ на рахунках європейського депозитарію продовжують генерувати сотні мільйонів доларів прибутків. Податки з цих прибутків Україні отримати простіше, ніж самі активи. Як саме?

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