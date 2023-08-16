Новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей

Про морський коридор. З портів Великої Одеси вийшло і тримає курс на Босфор перше торговельне судно в рамках тимчасового коридору.

Про БЕБ. БЕБ запросило в Кабміну додаткове фінансування на 2023 рік у сумі 948,1 млн грн, оскільки в відомстві вже починаються проблеми із виплатою зарплат, а бюджету, який був виділений на 2023 рік, вистачить ще максимум до жовтня.

Заступник директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Андрій Пащук приступив до виконання обов'язків директора БЕБ.

Про атаку РФ на порти. Росіяни вночі двічі атакували Одещину ударними безпілотниками, постраждали склади та зерносховища одного з портів Дунаю.

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Про виплати військовим. Грошове утримання військовослужбовців було найбільшою статтею видатків загального фонду державного бюджету і становило майже 520 млрд грн за сім місяців року – або третину всіх видатків за цей час.

Про рубль. Президент РФ Володимир Путін у середу обговорить з російськими посадовцями посилення валютного контролю після того, як надзвичайне підвищення ставки на 3,5 відсоткових пункти не змогло зупинити падіння рубля.

Ексклюзиви ЕП

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У світі штучного інтелекту все дуже просто. Чи може він витіснити людські стосунки?

Чи загрожує надмірне захоплення штучним інтелектом людським стосункам та чи не перебільшені ці ризики?

Чи готові мобільні оператори до складної зими та що буде з національним роумінгом. Інтерв’ю з Мінцифри

Що чекає на споживачів телеком-послуг на фоні чергової складної зими, як працюватиме національний роумінг та які влада готує зміни для ринку – в розмові з головним в країні з розвитку мобільного зв’язку.