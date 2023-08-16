Третина бюджету України йде на виплати військовим – Мінфін

Грошове утримання військовослужбовців було найбільшою статтею видатків загального фонду державного бюджету і становило майже 520 млрд грн за сім місяців року – або третину всіх видатків за цей час

Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби.

Усього за січень-липень цього року видатки загального фонду державного бюджету становили 1,64 тлрн грн, з яких у липні – 231,8 млрд грн.

Найбільшою статтею видатків (40,8% від загального обсягу) була оплату праці з нарахуваннями – на неї витратили 669,9 млрд грн. Причому на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн. У липні всього на оплату праці спрямували 100,5 млрд грн, з яких для військових – 76,9 млрд грн.

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Другою найбільшою статтею є оплата використання товарів і послуг (24,8% від загального обсягу видатків) – на неї спрямували 406,3 млрд грн, зокрема 65,3 млрд грн у липні.

Більше половини цієї суми також йде на Збройні Сили: 276,9 млрд грн витратили на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, пального, харчування тощо. Ще 78,6 млрд грн перераховано Національною службою здоров’я на програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

Третьою за обсягом статтею було соціальне забезпечення (пенсії, стипендії тощо) – 304,6 млрд грн. З них 159 млрд грн спрямували на трансферт Пенсійному фонду для забезпечення виплати пенсій, 105,5 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист та підтримку населення.

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Також серед найбільших статей – трансферти місцевим бюджетам (5,6% всіх видатків, або 92,3 млрд грн) та обслуговування державного боргу (7,8% видатків, або 128,1 млрд грн).

Нагадуємо:

Наразі річні видатки загального фонду державного бюджету прогнозуються на рівні 2,8 трлн грн, а доходи – 1,4 трлн грн. Різниця наповнюється міжнародною допомогою від українських партнерів. На заходи з оборони Україна може витрачати лише власні кошти, тобто фактично – зібрані податки.

Військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення (аналог заробітної плати) та щомісячні надбавки, встановлені на період воєнного стану (30 тис грн, 50 тис грн або 100 тис грн).

У серпні уряд змінив порядок виплати та розміру додаткової винагороди для військовослужбовців: їм повернули доплати у 30 тис грн, передбачили виплати для поранених бійців, а також інструкторів, курсантів та строковиків. Щодо виплати додаткової винагороди зміни застосовуються з 1 червня 2023 року.