БЕБ просить в уряду грошей, оскільки майже витратило річний бюджет

БЕБ запросило в Кабміну додаткове фінансування на 2023 рік у сумі 948,1 млн грн, оскільки в відомстві вже починаються проблеми із виплатою зарплат, а бюджету, який був виділений на 2023 рік, вистачить ще максимум до жовтня.

Про це пише Forbes Ukraine із посиланням на джерела серед членів парламентської Тимчасової слідчої комісії по БЕБ та в уряді.

"Грошей вистачить до вересня або середини жовтня", – заявив виданню голова Ради громадського контролю при бюро Тарас Котов.

Однією з причин утворення дефіциту – розширення штату. Зокрема, в органі тривають конкурси на 200 посад.

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Зазначається, що з проханням про додаткове фінансування на 2023 рік керівництво БЕБ звернулося до уряду ще на початку червня.

У бюро вже начебто почалися затримки у виплатах зарплат, а співробітників відправляють у відпустки за свій рахунок. Дефіцит коштів для оплати праці на 2023-й складає 381 млн грн.

У цьому зв'язку, просять в БЕБ, слід внести зміни до держбюджету на 2023 рік у частині збільшення видатків у сумі 948,1 млн грн за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічної безпеки".

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Керівництво БЕБ зазначає, що поточний річний бюджет покриває лише 20% від потреби бюро за умови повного його комплектування.

Водночас, за словами Котова, через брак коштів керівництво БЕБ не може тепер навіть скоротити штат, оскільки це передбачає додаткові виплати.

Нагадуємо:

Минулого тижня раптово стало відомо, що керівництво Бюро економічної безпеки, яке було призначене лише у квітні, звільнене. Причому офіційної інформації з цього приводу не було. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела.

А розпочалося все з того, що напередодні у Верховній Раді звернули увагу, що з початку липня 2023 року керівництво Бюро економічної безпеки, а саме - тимчасово виконуючий обов'язки керівника БЕБ Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач, пішли у відпустки, а згодом, так і не ставши до роботи, пішли на лікарняні.

У травні 2023 року розслідування видання "Bihus.Info" виявило, що дружина в. о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова – Ольга Федорова – будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Компанія "Глобальні технології майбутнього", співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам "Укрзалізниці" діоди за завищеними у 1,5-2 рази цінами.

Журналісти також виявили багато інших подробиць бізнесу дружини Едуарда Федорова.

Щодо Віталія Гагача, то, як повідомляла УП у червні цього року, це один з посадовців, через яких заступник керівника Офісу президента Олег Татаров має вплив на різні силові відомства.