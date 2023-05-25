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"Податок на Google" з початку року приніс бюджету понад 3 мільярди – Гетманцев

Четвер, 25 травня 2023, 14:24 - Олексій Павлиш

Із початку року станом на 24 травня держбюджет отримав майже 3,2 млрд грн завдяки так званому "податку на Google".

Про це повідомив у Telegram голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, термін сплати податку за 1 квартал 2023 року - 9 червня, тому ще очікується сплата податку більше ніж 0,7 млрд гривень.

"За результатами поданих за 1 квартал 2023 року спрощених декларацій з податку на додану вартість особами-нерезидентами задекларовано майже 23,5 млн євро та 27,1 млн дол США або 1,9 млрд гривень.

Найбільші суми задекларовані за 1 квартал 2023 року компаніями Google Play, Google, Etsy, SONY, Netflix, Apple, META, Valve Software, AMAZON", - написав нардеп.

Гетманцев додав, що компанія OnlyFans з початку року нарахувала 620 тис дол податку та сплатила 23,3 млн грн до бюджету. 

Станом на 1 квітня 2023 рокуна податковому обліку перебуває 87 платників, що більше на 30 осіб-нерезидентів порівняно з кількістю таких осіб, зареєстрованих станом на цей період минулого року.

Нагадаємо:

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4184, який, зокрема, зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Закон спрямований на збільшення доходів держбюджету від ПДВ за рахунок залучення до оподаткування ПДВ нерезидентів, що надають фізособам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Читайте детальніше: "Податок на Google" від Ради: чи подорожчає для українців Netflix, Apple, Google та Facebook

Економічна правда

податки Google фінанси
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