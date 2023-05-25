"Податок на Google" з початку року приніс бюджету понад 3 мільярди – Гетманцев

Із початку року станом на 24 травня держбюджет отримав майже 3,2 млрд грн завдяки так званому "податку на Google".

Про це повідомив у Telegram голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, термін сплати податку за 1 квартал 2023 року - 9 червня, тому ще очікується сплата податку більше ніж 0,7 млрд гривень.

"За результатами поданих за 1 квартал 2023 року спрощених декларацій з податку на додану вартість особами-нерезидентами задекларовано майже 23,5 млн євро та 27,1 млн дол США або 1,9 млрд гривень.

Найбільші суми задекларовані за 1 квартал 2023 року компаніями Google Play, Google, Etsy, SONY, Netflix, Apple, META, Valve Software, AMAZON", - написав нардеп.

Гетманцев додав, що компанія OnlyFans з початку року нарахувала 620 тис дол податку та сплатила 23,3 млн грн до бюджету.

Станом на 1 квітня 2023 рокуна податковому обліку перебуває 87 платників, що більше на 30 осіб-нерезидентів порівняно з кількістю таких осіб, зареєстрованих станом на цей період минулого року.

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