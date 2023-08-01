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Мінфін залучив понад 3 мільярди від розміщення ОВДП: ставки знизились

Вівторок, 1 серпня 2023, 20:47 - Олексій Павлиш

Міністерство фінансів на аукціоні в вівторок, 1 серпня, розмістило облігації на суму 3,05 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Telegram.

Так, від розміщення ОВДП у гривні на 1,2 року під 17,8% залучили лише 39 млн грн.

 

Облігації з терміном погашення 1,5 року під 18,27% розмістили на 90 млн грн (ставку знизили з 18,81%).

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Також Мінфін розмістив облігації на 2,6 роки на 2,9 мільярда під 19,39% (ставку знизили з 19,75%).

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні в вівторок, 25 липня, розмістило облігації на 14,75 мільярда гривень в еквіваленті.

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Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 18 липня, залучило від продажу цінних паперів 5,7 млрд грн.

Економічна правда

Мінфін облігації ОВДП
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