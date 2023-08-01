Каховська ГЕС: у Держагентстві відновлення показали будівництво водогонів до постраждалих міст

Триває будівництво 150-кілометрового магістрального водогону до населених пунктів. які не мають доступу до питної води через підрив росіянами Каховської ГЕС. На трьох ділянках працює понад сотні одиниць техніки та фахівців.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення Мустафа Найєм у Facebook.

За його словами, будівництво водогонів буде завершено вже цієї осені. Всього будується три ділянки магістрального водопроводу загальною протяжністю майже 150 км.

"Водозабір проводитиметься з ріки Інгулець та Дніпра і допоможе відновити централізоване водопостачання мешканцям Нікополя, Марганця, Кривого Рогу, Томаківки, Мар’янського і Покрову", – додав Найєм.

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Зокрема, вже провели такі роботи:

на ділянці протяжністю 27 км Кривий Ріг – р. Інгулець – Кряжове вже укладено 14 км трубопроводу.

на ділянці протяжністю 41 км Марганець – Нікополь – Покров, влаштовано 3,5 км трубопровода. Паралельно тривають геодезичні та земляні роботи.

на ділянці протяжністю 77 кілометрів – Запоріжжя – Томаківка – Марганець вже готова траншея довжиною 67 км, очікується прибуття труб та буде розпочато монтаж.

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Нагадуємо:

Кабінет Міністрів спростив умови для забезпечення питною водою жителів регіонів, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

У Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях за спрощеними процедурами ОВА зможуть будувати та ремонтувати артезіанські свердловини, а також об’єкти централізованого водопостачання.

В Україні на початку липня розпочали підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС.

Уряд виділив 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів, щоб забезпечити водою міста Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської області.

Економічна правда