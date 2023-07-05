В Росії рубль не зупиняє падіння та вже оновлює рекорди березня 2022 року

Рубль в Росії посилює падіння, оновлюючи мінімуми вперше з кінця березня 2022 року.

Це випливає з даних Московської біржі.

Станом на 5 липня євро вже піднявся вище 99 рублів - уперше з 29 березня 2022 року, а долар наблизився до 91 рубля

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Курс рубля почав викликати занепокоєння в Росії у середині червня поточного року, коли стала відчутна тенденція, що євро і долар активно зміцнюються.

Але 24 червня, у день, коли глава ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин оголосив похід на Москву, російські банки додатково різко підвищили курси валют: у більшості вартість долара перевищила 90 рублів, а євро – 100 рублів.

Заяви про ймовірний початок перевороту у Росії вдарили також по акціях найбільших російських компаній.

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За кілька днів рубль відновив падіння, оновлюючи мінімуми більш ніж за рік.

Гірше ситуація виглядала лише наприкінці лютого - початку березня 2022 року, коли російський Центробанк призупинив торги на всіх ринках Московської біржі. А курс рубля обвалився до долара та євро до рекордних позначок, що сягали за 170 рублів і вище.