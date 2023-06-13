Всі розділи
Укр / Рус

У РФ починають непокоїтися: євро б'є півторамісячний рекорд, долар - укріплюється

Вівторок, 13 червня 2023, 12:22

Євро і долар активно зміцнюються на Московській біржі у вівторок вранці, і це починає викликати тривогу в експертів.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Так, євро піднявся вище 90 рублів уперше за півтора місяця - з 28 квітня. Долар торгується у напрямку до 84 рублів.

"Дуже непокоїть рубль. У п'ятницю падіння рубля припинилося на жорсткій риториці Банку Росії, який погрожує підвищити ставку. Однак сьогодні девальваційні процеси відновилися. З ранку російська валюта втрачала до долара близько 0,7%. Пара "долар-рубль" наближається до опору 83,5 руб./$1. Якщо його буде пробито, то парі відкриється дорога на 90 руб./$1", - заявив керівник відділу інвестиційного консультування "Алор Брокер" Олексій Антонов.

Причини падіння рубля експерти шукають у тенденціях у зоні євро.

"Російська валюта демонструє найбільшу слабкість щодо європейської у зв'язку з силою останньої на Forex перед очікуваним цього тижня підвищенням відсоткових ставок ЄЦБ", - зазначає аналітик ІК "Велес Капітал" Олена Кожухова.

Водночас рубль дешевшає і до китайського юаня.

"Рубль сьогодні вранці на Московській біржі повернувся до зниження і дешевшає і до китайського юаня", - зазначає Кожухова.

Ще одну причину ослаблення рубля називає російське агентство "РБК". Ця тенденція відзначається на тлі різкого зниження цін на нафту в понеділок.

"Російська валюта дешевшає на тлі слабкості на ринку нафти. У понеділок котирування Brent обвалилися на 3,94%, до $71,84 за барель на повідомленні про те, що Goldman Sachs втретє поспіль знизив прогнози цін на нафту. Оцінку щодо Brent знижено з $95 до $86 за барель, щодо WTI - з $89 до $81 за барель", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що спостерігається надлишок пропозиції нафти в країнах, на які накладено санкції, - зокрема, в Ірані, Венесуелі та Росії. 

Нагадуємо:

Всупереч повідомленням російських аналітиків, ціни на нафту у вівторок трохи відновилися після падіння напередодні, оскільки інвестори залишалися обережними напередодні ключових рішень Федеральної резервної системи США та інших центральних банків.

рубль курс
Матеріали за темою
Рублі на рахунках українців заморожено після початку великої війни: НБУ ще думає, що з ними робити 22 травня 2023, 13:03
Російський рубль впав до найнижчого рівня за останній рік - 80 за долар 6 квітня 2023, 09:54
Російський рубль впав до 10-місячного мінімуму на тлі зниження цін на енергоносії 1 березня 2023, 10:33
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті