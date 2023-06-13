У РФ починають непокоїтися: євро б'є півторамісячний рекорд, долар - укріплюється

Євро і долар активно зміцнюються на Московській біржі у вівторок вранці, і це починає викликати тривогу в експертів.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Так, євро піднявся вище 90 рублів уперше за півтора місяця - з 28 квітня. Долар торгується у напрямку до 84 рублів.

"Дуже непокоїть рубль. У п'ятницю падіння рубля припинилося на жорсткій риториці Банку Росії, який погрожує підвищити ставку. Однак сьогодні девальваційні процеси відновилися. З ранку російська валюта втрачала до долара близько 0,7%. Пара "долар-рубль" наближається до опору 83,5 руб./$1. Якщо його буде пробито, то парі відкриється дорога на 90 руб./$1", - заявив керівник відділу інвестиційного консультування "Алор Брокер" Олексій Антонов.

Причини падіння рубля експерти шукають у тенденціях у зоні євро.

"Російська валюта демонструє найбільшу слабкість щодо європейської у зв'язку з силою останньої на Forex перед очікуваним цього тижня підвищенням відсоткових ставок ЄЦБ", - зазначає аналітик ІК "Велес Капітал" Олена Кожухова.

Водночас рубль дешевшає і до китайського юаня.

"Рубль сьогодні вранці на Московській біржі повернувся до зниження і дешевшає і до китайського юаня", - зазначає Кожухова.

Ще одну причину ослаблення рубля називає російське агентство "РБК". Ця тенденція відзначається на тлі різкого зниження цін на нафту в понеділок.

"Російська валюта дешевшає на тлі слабкості на ринку нафти. У понеділок котирування Brent обвалилися на 3,94%, до $71,84 за барель на повідомленні про те, що Goldman Sachs втретє поспіль знизив прогнози цін на нафту. Оцінку щодо Brent знижено з $95 до $86 за барель, щодо WTI - з $89 до $81 за барель", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що спостерігається надлишок пропозиції нафти в країнах, на які накладено санкції, - зокрема, в Ірані, Венесуелі та Росії.

Нагадуємо:

Всупереч повідомленням російських аналітиків, ціни на нафту у вівторок трохи відновилися після падіння напередодні, оскільки інвестори залишалися обережними напередодні ключових рішень Федеральної резервної системи США та інших центральних банків.