Новини 4 липня: росіяни готують провокацію на ЗАЕС, програму єОселя розширили

Про ЗАЕС. Збройні Сили України повідомили про можливу підготовку росіянами найближчим часом провокації на території окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про іпотеку. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким дозволив подавати заявки на отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" всім українцям, які не мають власного житла.

Про "зерновий коридор". Блокування "зернового коридору" змінило напрямок залізничних перевезень зернових на дунайські порти, тарифи знаходяться на узгодженні з Молдовою.

Про УЗ. АТ "Укрзалізниця" впроваджує тимчасову заборону на вантажні перевезення аграрної продукції до Угорщини та на всі товари до Ірану.

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Про "Укрнафтобуріння". Антимонопольний комітет України 29 червня дозволив передачу однієї з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння" в управління переданій державі "Укрнафті".

Ексклюзиви ЕП

Страхування воєнних ризиків. Як влада планує вмовити інвесторів вкладати в Україну зараз

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Потенційні приватні інвестори розглядають Україну як суцільне поле бойових дій. Що можна зробити в цих умовах для залучення коштів в економіку?

Чи стало в Києві більше людей, ніж було до великої війни?

Скільки українців повернулося з-за кордону і що відбувається з внутрішньо переміщеними особами?