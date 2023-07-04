"Зерновий коридор" змістився на дунайські порти, перевізники чекають на тарифи від Молдови

Блокування "зернового коридору" змінило напрямок залізничних перевезень зернових на дунайські порти, тарифи знаходяться на узгодженні з Молдовою.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов на нараді з вантажоперевізниками, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє агентство з посиланням на Ткачова, неефективна робота "зернового коридору" призвела до падіння перевезень залізницею в напрямку портів Великої Одеси.

"За тиждень тут інспектують чотири-шість суден, а вчора взагалі жодного, і сьогодні всіляко блокують. Якщо коридор і працює, то вкрай негативно", - зазначив він.

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"Ніхто не може сказати, чи працюватиме Чорноморська зернова ініціатива, але на 90%, це мій особистий прогноз, коридор буде або закрито, або він працюватиме, як зараз - украй неефективно", - додав Ткачов.

Водночас, за його словами, зріс вантажопотік у напрямку дунайських портів "Ізмаїл" та "Рені". Наразі перевізники чекають на оголошення нових тарифів Молдовською залізницею.

Ткачов нагадав, що наразі тарифи на транзитні перевезення залізничним транспортом територією Республіки Молдова на 57% вищі за ті, що діють в "Укрзалізниці". Водночас з 1 липня вони ще підвищилися на 8-11% (8% - базове підвищення +3% у зв'язку зі зміною курсу швейцарського франка, у якому відбуваються розрахунки між Україною та Молдовою - ред.).

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Керівник УЗ повідомив, що молдовська сторона вже надала Україні пропозицію з оновленими тарифами на вантажоперевезення сільгосптоварів. Однак в УЗ залишилися неузгоджені питання щодо принципів застосування знижки (підсумовування за номенклатурами для всіх експедиторів чи лише за одним вантажоперевізником) і термінів її розрахунку (щомісяця або щокварталу).

"Ми виклали письмово низку методологічних запитань і надішлемо відповідний запит молдовським колегам", - сказав Ткачов і додав, що українська сторона розглядає можливість надання знижок на транзитні вантажоперевезення для Молдови.

Нагадуємо:

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок заявило, що не вважає можливим продовження Чорноморської зернової ініціативи, укладеної влітку минулого року для вивезення збіжжя з українських портів.

Напередодні видання Financial Times повідомило, що ЄС розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку", аби зберегти "зернову угоду". Цю пропозицію вже розкритикувала посол МЗС з особливих доручень Ольга Трофімцева.