Пивоварний концерн Heineken заявив про ускладнення умов виходу з російських активів, зазначивши, що час виходу з РФ "не залежить від нас".

Про це йдеться у звітності компанії за перше півріччя 2023 року.

"Нещодавні події в Росії демонструють, що компаніям стало ще складніше отримати дозвіл на вихід з ринку. У квітні ми оголосили, що подали заявку на отримання дозволу, і продовжуємо наполегливо працювати над тим, щоб укласти угоду.

Поки ми працюємо над виходом з Росії, бізнес залишається фінансово обмеженим. Ми не отримуємо жодних фінансових прибутків від поточних операцій, не отримаємо прибутку від продажу бізнесу і на сьогоднішній день визнали збиток від знецінення в розмірі 201 млн євро (88 млн євро в грудні 2022 року та 113 млн євро в червні 2023 року).

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Ми залишаємося повністю відданими ідеї виходу з Росії, однак час нашого виходу не залежить від нас", - кажуть в компанії.

Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін передав частки іноземців у "Балтиці" і "дочці" Danone у управління Росмайна, раніше компанії анонсували продаж своїх активів в РФ.

Згодом повідомлялось, що заводи "Балтика" та Danone у Росії передали другу Путіна та племіннику Кадирова.

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Нагадуємо:

Нідерландський пивний концерн Heineken заявив про припинення експорту пива в РФ, а також - нових інвестицій в країну.

Пивоварний концерн Heineken після критики в ЗМІ щодо того, що компанія, ймовірно, порушила свою обіцянку піти з РФ, запевнив, що не відмовився від продажу свого бізнесу у Росії, але цей процес гальмується через пошук підходящого покупця.

У квітні 2023 року Heineken заявив, що продовжує працювати над передачею права власності на бізнес в РФ і подав заявку на затвердження до органів влади в РФ.

Економічна правда