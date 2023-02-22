Після критики в ЗМІ Heineken запевняє, що не відмовився від планів піти з Росії

Пивоварний концерн Heineken після критики в ЗМІ щодо того, що компанія, ймовірно, порушила свою обіцянку піти з РФ, запевнив, що не відмовився від продажу свого бізнесу у Росії, але цей процес гальмується через пошук підходящого покупця.

Про це йдеться у заяві компанії.

Раніше нідерландські ЗМІ поставили під сумнів те, що концерн виконає свою обіцянку, дану у березні 2022 року, про вихід із російського ринку.

"Ми шоковані та засмучені тим, що продовжує відбуватися в Україні. Сила і стійкість українського народу вражає, незважаючи на жахіття, які продовжують відбуватися в країні. З наближенням похмурої річниці війни в Україні цілком зрозуміло, що увага ЗМІ звертається до ролі компаній, які ведуть свою діяльність в Росії.

На жаль, деякі повідомлення про позицію компанії вводять в оману, і ми вважаємо за необхідне пояснити рішення, які ми прийняли, кроки, які ми зробили, і наше постійне прагнення знайти покупця для нашого бізнесу в Росії.

Ми дуже стурбовані нещодавніми публікаціями в ЗМІ, які помилково стверджують, що "Heineken порушила свою обіцянку піти з Росії". Це категорично не відповідає дійсності та вводить в оману", - йдеться у позиції Heineken.

У компанії запевняють, що "наполегливо працюють над тим, щоб передати бізнес життєздатному покупцеві в дуже складних умовах".

"Ми очікуємо, що це призведе до значних фінансових втрат для компанії, які складуть близько 300 мільйонів євро. Тим часом, наші місцеві колеги з Heineken Росія роблять все можливе, щоб зберегти бізнес після повного виключення бренду Heineken® з лістингу, щоб уникнути націоналізації та гарантувати, що їхні засоби до існування не знаходяться під загрозою.

Хотілося б уточнити, що між компанією Heineken і нашим місцевим бізнесом в Росії не відбувається ніякого обміну коштами, і ми не отримуємо ніяких дивідендів, корпоративних зборів або роялті (за жоден з брендів)", - додали в компанії.

Там додали, що планують закрити операцію з продажу бізнесу в першій половині 2023 року.

"Наприкінці березня 2022 року ми прийняли рішення залишити Росію. Ми стали першою світовою пивоварною компанією, яка зробила це.

У той час ми чітко усвідомлювали, що до процесу виходу потрібно підходити дуже обережно, не забуваючи про безпеку та добробут наших співробітників.

Ми також зіткнулися - і продовжуємо стикатися сьогодні - з цілком реальним ризиком того, що якщо ми припинимо нашу діяльність, російський уряд може вжити заходів проти наших співробітників або прийняти рішення про націоналізацію нашого бізнесу. Багато інших компаній, які мають значні інвестиції та велику кількість працівників у країні, висловлювали подібне занепокоєння.

Щоб мінімізувати ці ризики, ми дійшли висновку, що нам необхідно продовжувати працювати в скороченому режимі протягом перехідного періоду, поки ми намагатимемося передати наш бізнес новому власнику у повній відповідності з законами", - резюмували в компанії.

Нагадуємо:

Нідерландський пивний концерн Heineken заявив про припинення експорту пива в РФ, а також - нових інвестицій в країну.

У березні Heineken N.V. оголосила про рішення піти із РФ - бізнес передадуть новому власнику.

Економічна правда