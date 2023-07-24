Україна стане найбільшим виробником зброї в Європі. Є перші успіхи - Мінстратегпром

Україна має амбіції стати найбільшим виробником зброї в Європі і вже може говорити про перші успіхи, зокрема, як виробник ракет.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин в інтерв'ю PAP.

"Ми розбудовуємо міць України як виробника зброї. Ми вже маємо перші успіхи, я не можу розкривати більше, але найбільший акцент робиться на виробництві ракет", – зазначив міністр.

Камишин наголосив, що виробничі потужності українського ОПК за останній місяць зросли вдвічі.

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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України є одним зі співзасновників проєкту Brave 1, який надає підтримку розробкам defense tech в Україні. За словами Камишина, цей проєкт має дозволити виробникам швидше пройти шлях від ідеї до контракту з Міністерством оборони України.

Проєкт також орієнтований на іноземних інвесторів.

"Якщо вони вирішать виробляти в Україні під час війни, то зможуть протестувати свій продукт на полі бою. Це, своєю чергою, дасть їм можливість його модернізувати. Я думаю, що будь-яка зброя, яка піде цим шляхом, буде продаватися не тільки в Україні", – сказав Камишин.

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За його словами, Україна прагне стати експертом у веденні звичайної війни.

"Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі",– сказав він.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить розвиток українського мілтек.

На озброєнні в українських захисників уже перебувають понад 20 нових дронів, які розробили вітчизняні виробники, зібрані під егідою стартапу Міноборони.

Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА і бойових частин безпілотних систем.

На початку липня німецький концерн Rheinmetall оголосив про намір відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів, танків та іншої бронетехніки протягом наступних 12 тижнів.

Турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar в Україні.

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