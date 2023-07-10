Виробник Bayraktar почав будівництво заводу в Україні – Камишін
Турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar в Україні.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі національного телемарафону.
"Завод почав будуватися реально, а не тільки у меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", – заявив він.
У суботу, 8 липня, очільник Мінстратегпрому в рамках візиту президента України в Туреччину підписав із Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки новий меморандум про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БПЛА.
За словами Камишіна, йдеться про інші виробництва, про які наразі говорити не можна.
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Нагадуємо:
У червні турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.
Раніше Baykar зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва.