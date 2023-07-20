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Росія погрожує розбомбити німецький завод Rheinmetall, якщо він з'явиться в Україні

Четвер, 20 липня 2023, 18:17 - Лія Ільченко

Росія оголосила "військовою ціллю" завод німецького оборонного концерну Rheinmetall, про плани відкриття якого в Україні було оголошено раніше. 

Про це повідомляє BILD з посиланням на заяву представниці МЗС РФ Марії Захарової.

https://t.me/BILD_Russian/10518

"Такий завод, якщо він буде побудований, стане <...> законною метою для Збройних сил РФ", - заявила Захарова.

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Як зазначає видання, погрози російських чиновників на адресу майбутнього підприємства лунають не вперше. Раніше Дмитро Медведєв опублікував у Telegram пост, у якому сказав: "Якщо фріци все-таки вирішать будувати по-справжньому (хоча вони люди начебто прагматичні), чекаємо з нетерпінням". І пообіцяв "салют із "Калібрів"". 

Водночас генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер розповів ЗМІ, що концерн збирається захистити завод системами ППО виробництва Rheinmetall. 

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На початку липня німецький концерн Rheinmetall оголосив про намір відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів, танків та іншої бронетехніки протягом наступних 12 тижнів.

Передбачається, що завод зможе випускати до 400 танків на рік. За словами Арміна Паппергера, головне завдання концерну - "підтримати наших українських партнерів у боротьбі за свободу і демократію і якнайшвидше задовольнити їхні нагальні потреби".

Росія
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