Ексвласники "Сенс банку" планували довести його до банкрутства - Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили схему, за якою російські олігархи - колишні власники одного з найбільших українських банків хотіли вивести його мільярдні активи за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці не вказують назву банку, але наведені факти вказують на те, що йдеться про ексвласників нещодавно націоналізованого "Сенс банку" - Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

"За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України власники банку, побоюючись застосування відносно них санкцій, почали шукати шляхи протиправного виведення активів", – йдеться в повідомленні.

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Для того, аби отримати доступ до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. Та вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.

У подальшому, щоб приховати "сліди" своєї схеми росіяни планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи України.

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту правоохоронці виявили документи з доказами незаконної діяльності.

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У Офісі генпрокурора додали, що саме з метою недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України Нацбанк прийняв рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави.

Нагадуємо:

Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку", головою правління визначено Кузьміна Дмитра.

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банк".

Напередодні правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.