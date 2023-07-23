Фонд гарантування вкладів припинив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб припинив тимчасову адміністрацію в АТ "Сенс Банк", робота якої тривали менше ніж три доби.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідне рішення прийняла виконавча дирекція Фонду. На сьогодні держава є повноцінним власником Банку.

За словами директора-розпорядника Фонду Світлани Рекрут, у межах тимчасової адміністрації в банку Фонд успішно завершив усі процедури і передав його акції державі.

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"Було призначено подані Міністерством фінансів та погоджені Національним банком кандидатури членів Правління та Наглядової ради банку, а також підготовлено та укладено договір купівлі-продажу акцій банку. І головне – було забезпечено безперебійну операційну діяльність банку та роботу усіх сервісів для клієнтів", – зазначила Рекрут.

У Фонді додають, що отриманий результат є наслідком скоординованих дій Уряду, Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного депозитарію, депозитарних установ та колективу Банку.

Також за новопризначений голова правління АТ "Сенс Банк" Дмитро Кузьмін заявив, що його команда ставить собі за мету зберегти довіру клієнтів і сприяти подальшому сталому розвитку банку.

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Нагадаємо:

Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку", головою правління визначено Кузьміна Дмитра.

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банк".

Напередодні правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.