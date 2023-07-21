Новини 21 липня: Кабмін націоналізував "Сенс Банк", корупція на поліграфкомбінаті "Україна"

Про "Сенс Банк". Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.

Про поліграфкомбінат "Україна". Викрито масштабну міжнародну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013-2016 роках при виробництві паспортів громадян України, ID-карт, посвідчень водія.

Про електроенергію. НЕК "Укренерго" відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину, сьогодні буде проведено перший аукціон з розподілу пропускної спроможності.

Про судноплавство. Росія попередила про намір оглядати всі судна що прямують акваторією Чорного моря.

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Про зерно. Росія просуває план поставок зерна в Африку та витіснення України зі світового ринку після виходу Кремля з "зернової угоди".

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"Динозавр техноіндустрії": як засновник Oracle став третьою найбагатшою людиною планети

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З чого почалася історія Oracle? Як корпорація розвиває програмне забезпечення для штучного інтелекту і завдяки чому прагне обійти Amazon, Google та Microsoft?