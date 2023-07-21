Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини

НЕК "Укренерго" відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину, сьогодні буде проведено перший аукціон з розподілу пропускної спроможності.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що на аукціоні буде запропоновано учасникам 200 МВт з датою поставки 23 липня з 9:00 до 14:00.

"Укренерго" та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем.

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У компанії додали, що через постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

А після внесення необхідних змін в законодавство та погодження НКРЕКП Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини.

""країнська електроенергія експортуватиметься лише у години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії. Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше.

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У вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики залишається необхідність імпорту", - пояснили в Укренерго.

Дозволена об’єднаною європейською мережею ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту - 1200 МВт.

Нагадуємо:

У травні енергорегулятор заявив, що не отримав для затвердження від "Укренерго" проєкт договору про проведення аукціонів між Україною та Словаччиною, необхідного для відновлення експорту електроенергії. В "Укренерго" заявляють, що передали всі необхідні документи ще 8 місяців тому, але вони досі не затверджені регулятором.

"Укренерго" не пропонує з 21 квітня потужність для експорту електроенергії до Словаччини, яка до цього становила 200 МВт на годину та завжди повністю викуповувалась трейдерами.