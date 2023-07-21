Росія готує альтернативний план поставок зерна, аби витіснити Україну зі світового ринку - FT

Росія просуває план поставок зерна в Африку та витіснення України зі світового ринку після виходу Кремля з "зернової угоди".

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, президент РФ Владімір Путін запропонував альтернативну ініціативу, згідно з якою Катар заплатить Москві за доставку російського зерна до Туреччини, яка потім розподілить урожай "країнам, які цього потребують".

Ні Катар, ні Туреччина не погодилися з ідеєю, яку Москва ще не винесла на формальний рівень. Інша особа, знайома з цим питанням, сказала, що Катар навряд чи підтримає цю ідею, навіть якщо підтримає.

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Росія вперше висунула ідею постачати зерно в Африку минулого року після того, як вона ненадовго вийшла з чорноморської зернової угоди, перш ніж знову приєднатися через кілька днів.

Згідно з проектом меморандуму, з яким ознайомилася Financial Times, Росія повинна була відправити до Туреччини до 1 мільйона тонн зерна "на пільгових умовах". Катар повністю сплатив би рахунок, а зерно постачалося б до Туреччини, щоб потім відправляти його до Африки.

Український дипломат, який брав участь у переговорах щодо зерна, розповів, що вони бачили тристоронній Меморандум про взаєморозуміння між Туреччиною, Росією та Катаром та додав, що Україна доклала певних зусиль, щоб зупинити це.

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Інші учасники переговорів щодо зернової угоди заявили, що очікують, що Росія висуне свою пропозицію на саміті з африканськими лідерами в Санкт-Петербурзі наступного тижня та під час візиту Путіна до Туреччини в серпні.

Кремль та Катар відмовились від коментарів. Туреччина та Україна не відповіли на запит про коментарі.

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Нагадуємо:

Путін заявив, що Росія "розгляне можливість" повернення до "зернової угоди" лише у разі повного виконання її умов.