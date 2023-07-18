У місцевих бюджетів можуть забрати ПДФО із доходів військових

У Верховній Раді обговорюють можливість залучення надлишкових коштів місцевих бюджетів до державного.

Про це йдеться у статті ЕП.

За даними джерел ЕП у парламенті, депутати дійсно обговорюють ініціативи, які можуть забрати у місцевих бюджетів надлишкові доходи.

Зазначається, що ці надлишки утворилися у бюджетах органів місцевого самоврядування саме завдяки війні.

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"Мова йде про те, аби перераховувати податки із доходів військовослужбовців до державного бюджету у повному обсязі", - пояснюється у статті.

Читайте більше в статті: В країні війна, а влада робить ремонти. Чи можна витратити ці гроші на армію?

Нагадуємо:

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Очільник фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія закликав місцеву владу переглянути пріоритети закупівель за бюджетні кошти на першочергові потреби та попередив, що Рада може обмежити їх використання на період воєнного стану.

Розрив між зібраними внутрішніми ресурсами та потребами на оборону у першому півріччі становив 150 мільярдів гривень, цю суму держава профінансувала "креативним способом" - коштами місцевих органів влади, держпідприємств тощо.

У першому півріччі 22,9% доходів бюджетів місцевих громад становлять податки з грошового забезпечення військових.