Всі розділи
Укр / Рус

Генсек ООН "глибоко розчарований" рішенням РФ вийти з зернової угоди

Понеділок, 17 липня 2023, 18:50 - Олексій Павлиш
 
getty images

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "глибоко розчарований" тим, що його пропозиції щодо усунення перешкод для російського експорту продуктів харчування та добрив залишилися "без уваги", і висловив "жаль", що РФ вирішила вийти з зернової угоди.

Про це пише CNN.

"Я глибоко шкодую про рішення РФ припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи відкликання російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - сказав Гутерріш в понеділок.

"Чорноморська ініціатива разом з меморандумами про взаєморозуміння щодо сприяння експорту російських продуктів харчування та добрив стали рятівним кругом для глобальної продовольчої безпеки і променем надії в неспокійному світі", - зазначив він.

Реклама:

Гутерріш пояснив, що ця угода допомогла знизити ціни на продовольство більш ніж на 23% з початку війни.

"Зрештою, участь у цих угодах - це вибір, але у людей, які страждають в усьому світі, і у країн, що розвиваються, вибору немає. Сотні мільйонів людей голодують, а споживачі стикаються з глобальною кризою вартості життя, і вони заплатять цю ціну", - додав він.

"У США ми вже спостерігаємо стрибок цін на пшеницю сьогодні вранці", - зазначив Гуттеріш.

Реклама:

"Гутерріш сказав, що йому відомо про певні перешкоди, які "залишилися у зовнішній торгівлі російськими продуктами харчування та добривами", але, за його словами, він написав листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому виклав шляхи вирішення цих перешкод, а також вигоди, які Росія отримала від угоди", - додає CNN.

Нагадуємо:

Речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила "РИА Новости", що Росія сьогодні офіційно проінформувала Туреччину й Україну, а також секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди" та поговорить з ним про це.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова продовжити дію "зернової угоди" без Росії та направить відповідні сигнали посередникам угоди - ООН та Туреччині.

Представник офісу ООН у Стамбулі підтвердив, що ООН отримала письмове повідомлення від РФ про вихід із зернової угоди.

Економічна правда

ООН зерно Росія Україна
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
В ООН підтвердили, що отримали письмове повідомлення від РФ про вихід із "зернової угоди" 17 липня 2023, 18:29
"Ми не боїмося": Зеленський заявив, що Україна готова продовжити "зернову ініціативу" без РФ 17 липня 2023, 16:46
ООН пропонує РФ продовжити "зернову угоду" в обмін на доступ "дочки" "Россєльхозбанку" до SWIFT – ЗМІ 13 липня 2023, 09:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті