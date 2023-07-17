Генсек ООН "глибоко розчарований" рішенням РФ вийти з зернової угоди

getty images

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "глибоко розчарований" тим, що його пропозиції щодо усунення перешкод для російського експорту продуктів харчування та добрив залишилися "без уваги", і висловив "жаль", що РФ вирішила вийти з зернової угоди.

Про це пише CNN.

"Я глибоко шкодую про рішення РФ припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи відкликання російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - сказав Гутерріш в понеділок.

"Чорноморська ініціатива разом з меморандумами про взаєморозуміння щодо сприяння експорту російських продуктів харчування та добрив стали рятівним кругом для глобальної продовольчої безпеки і променем надії в неспокійному світі", - зазначив він.

Реклама:

Гутерріш пояснив, що ця угода допомогла знизити ціни на продовольство більш ніж на 23% з початку війни.

"Зрештою, участь у цих угодах - це вибір, але у людей, які страждають в усьому світі, і у країн, що розвиваються, вибору немає. Сотні мільйонів людей голодують, а споживачі стикаються з глобальною кризою вартості життя, і вони заплатять цю ціну", - додав він.

"У США ми вже спостерігаємо стрибок цін на пшеницю сьогодні вранці", - зазначив Гуттеріш.

Реклама:

"Гутерріш сказав, що йому відомо про певні перешкоди, які "залишилися у зовнішній торгівлі російськими продуктами харчування та добривами", але, за його словами, він написав листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому виклав шляхи вирішення цих перешкод, а також вигоди, які Росія отримала від угоди", - додає CNN.