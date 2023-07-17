В ООН підтвердили, що отримали письмове повідомлення від РФ про вихід із "зернової угоди"

getty images

Представник офісу ООН у Стамбулі підтвердив, що ООН отримала письмове повідомлення від РФ про вихід із зернової угоди.

Про це пише CNN.

"Представник Організації Об'єднаних Націй підтвердив CNN, що офіс ООН у Стамбулі отримав письмове повідомлення від Росії про те, що вони припиняють участь в українській зерновій угоді, - пише видання.

"Генеральний секретар не припинить своїх зусиль щодо сприяння безперешкодному доступу на світові ринки продуктів харчування та добрив як з України, так і з РФ задля збереження глобальної продовольчої безпеки", - заявив представник ООН.

Реклама:

Нагадуємо:

Речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила "РИА Новости", що Росія сьогодні офіційно проінформувала Туреччину й Україну, а також секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди" та поговорить з ним про це.

Реклама:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова продовжити дію "зернової угоди" без Росії та направить відповідні сигнали посередникам угоди - ООН та Туреччині.

Економічна правда