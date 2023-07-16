Tesla почала виробництво пікапа Cybertruck після двох років затримок

Автовиробник Tesla після двох років затримки побудувала свій перший пікап Cybertruck на заводі з виробництва електромобілів в Остіні, штат Техас.

Про це повідомила компанія у Twitter.

"Перший Cybertruck, побудований на Giga Texas (завод Tesla в Остіні, штат Техас – ред.)", – написали в компанії, додавши фото нового пікапу разом працівниками.

First Cybertruck built at Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t Реклама: July 15, 2023

Засновник Tesla Ілон Маск представив пікап у 2019 році. З того часу компанія відсунула терміни виробництва, і минулого року Маск назвав дефіцит постачальників компонентів причиною перенесення запуску Cybertruck на 2023 рік.

Запуск Cybertruck може зробити Tesla учасником електромобілів в одному з найприбутковіших сегментів ринку США та стане конкурентом електричних пікапів від Ford Motor (FN) та Rivian Automotive (RIVN.O), обидві з яких випустили моделі в поки що обмеженій кількості.

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Нагадаємо:

Глобальні постачання Tesla зросли на 83% за підсумками другого кварталу 2023 року після того, як компанія додала виробничі потужності і наростила виробництво на своєму заводі в Остіні (штат Техас, США).

Повідомлялось, що електричний пікап Cybertruck від Tesla не буде випускатись в повному обсязі до 2024 року.

Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном у 2019 році.

У січні стало відомо, що Tesla Inc планує почати виробництво свого електричного пікапа Cybertruck до кінця першого кварталу 2023 року, а не в кінці 2022 року, як планувалось раніше.

Електричний пікап Cybertruck від Tesla подорожчає від заявленої раніше ціни, але жодних конкретних даних не озвучено.