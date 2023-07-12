Новини 12 липня: можлива докапіталізація "Укрексімбанку", бізнес розробляє "План України"

Мінекономіки та бізнес розробляють "План України". Обговорюються ключові галузі, які мають стати стимулом для розвитку української економіки та напрацювання конкретних високорівневих секторальних пропозицій.

Абрамович оскаржує санкції ЄС. Російський мільярдер Роман Абрамович оскаржує санкції Європейського Союзу, накладені на нього після початку великої війни в Україні. Він стверджує, що обмеження були введені просто тому, що він відомий росіянин. Розгляд призначено на 13 липня.

Рішення суду у справі про право власності на "трубу Медведчука". Судові тяжби щодо повернення у державну власність "труби Медведчука", які тривали з 2011 року, завершилися вердиктом, відповідно до якого суд задовольнив основні, але не всі вимоги Фонду держмайна як позивача.

Перехід української залізниці на євроколію. Європейська комісія спільно з Європейським інвестиційним банком розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську, зокрема - перехід на євроколію шириною 1435 мм.

Реклама:

В "Укрексімбанку" проблеми з адекватністю капіталу. У Національному банку не виключають необхідність цьогоріч в докапіталізації державного "Укрексімбанку".

Різке зростання вартості сезонних овочів та фруктів. Вартість борщового набору в Україні за останні 5 років зросла у 2,2 раза, а лише за останній рік – у 1,4 раза.

Збільшення бюджетних місць в навчальних закладах. Кабінет Міністрів України збільшив державне замовлення на 2023 рік на підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників і робітничих кадрів - загалом на 3,5 тис. осіб.

Реклама:

Ексклюзиви ЕП

"Я б збрехала, якби сказала, що мені взагалі не страшно". Рожкова про націоналізацію банку Фрідмана, суди з Коломойським та зношені банкноти

Чому "Укрпошті" не потрібен банк, коли "Альфа банк" стане державним, та як банки виконують рекомендації НБУ щодо обміну зношеної валюти. Пояснює перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

Як силовики "кошмарять" бізнес

Бюро економічної безпеки провалило завдання боротьби з економічною злочинністю, як до цього це зробили його попередники – податківці, Нацполіція та СБУ. Тепер влада обіцяє МВФ почати все заново.











