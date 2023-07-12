Абрамович оскаржує санкції ЄС: розгляд призначено на 13 липня - Reuters

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Російський мільярдер Роман Абрамович оскаржує санкції Європейського Союзу, накладені на нього після початку великої війни в Україні. Він стверджує, що обмеження були введені просто тому, що він відомий росіянин.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело.

Після того вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, ЄС наклав санкції на російських чиновників і низку російських бізнесменів, заморозивши при цьому сотні мільярдів доларів російських активів.

У березні 2022 року ЄС описав Абрамовича, як "олігарха, який має тісні зв’язки з Володимиром Путіним", включаючи "привілейований доступ" до глави Кремля та зв’язки, які, за словами ЄС, допомогли йому зберегти свої активи.

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За даними джерела, Абрамович подав оскарження санкцій ЄС 25 травня 2022 року, і в четвер Генеральний суд Європейського Союзу розгляне скаргу.

Його адвокати будуть стверджувати, що санкції ЄС є безпідставними і були введені виключно через те, що він є відомим російським бізнесменом.

"На нього не наклали санкції через докази, що стосуються критеріїв: на нього наклали санкції просто тому, що з політичного погляду найвідоміший російський бізнесмен мав бути, навіть якщо це явна помилка", — сказав співрозмовник видання.

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Reuters нагадує, що Абрамович, який також має ізраїльське громадянство, був одним із найвпливовіших бізнесменів, які заробили неймовірні статки після розпаду СРСР у 1991 році. Forbes оцінив його статки в 9,2 мільярда доларів.

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Нагадуємо:

Мільярдер і близький партнер російського олігарха Романа Абрамовича, співвласник Evraz Євген Швідлер став першою людиною з тих, проти яких ввели британські санкції і заморожування активів, яка вирішила оскаржити їх у суді.

Економічна правда