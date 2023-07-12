В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську

Європейська комісія спільно з Європейським інвестиційним банком розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську, зокрема - перехід на євроколію шириною 1435 мм.

Відповідний документ оприлюднений на сайті ЄК.

"Через наслідки нинішнього конфлікту можна очікувати, що в Україні та Молдові відбудуться значні економічні перетворення, що сприятиме подальшій інтеграції до ЄС, зміцненню транскордонних зв'язків, підвищенню соціальної згуртованості та економічного розвитку. Залізничний транспорт може відіграти ключову роль у цій трансформації", - зазначається в Стратегії.

Наголошується, що залізничний сектор є важливим ланцюгом логістики, а отже - передумовою для майбутніх інвестицій в Україну та Молдову.

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Однак існує низка технічних викликів, які необхідно подолати.

Основний виклик полягає в необхідності побудови в Україні та Молдові нової магістральної мережі колії 1435 мм, яка працюватиме паралельно з теперішньою мережею 1520 мм.

При цьому євроколія 1435 мм буде призначена для швидкісних перевезень. Це міжнародні пасажирські потяги, Інтерсіті, перевезення вантажів в контейнерах/на платформах.

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Існуюча колія 1520 мм обслуговуватиме повільніший транспорт. Це місцеві та регіональні пасажирські потяги, великовагові вантажі.

Розвиток магістральної мережі 1435 мм здійснюватиметься у три етапи – з заходу на схід.

будівництво євроколії 1435 мм від кордону з Польщею (Мостиська) до Львова та у Молдові від Кишинева до кордону з Румунією;

будівництво євроколії 1435 мм між Львовом та Києвом, створення другого коридору на півночі України – від Польщі (Дорогуськ) до Києва та з'єднання Львова з Чопом;

продовження євроколії від Києва на схід – до Харкова та Дніпра, а також розширення мережі на заході та півдні України: від Польщі (Рава-Руська) до Львова, від Львова – до кордону з Румунією (через Івано-Франківськ і Чернівці), від Одеси – до Кишинева.

Надалі можливе розширення залізничної мережі 1435 мм до таких міст, як Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Севастополь.

Загальна вартість трьох етапів – близько 11,5 млрд євро (перший – 700 млн євро, другий – 5,9 млрд євро, третій – 4,9 млрд євро).

Водночас, як підкреслюють автори стратегії, будівництво нових коридорів з європейською шириною колії 1435 мм в Україні та Молдові не є достатнім для забезпечення інтеграції залізничних систем цих країн до ЄС.

"Необхідні численні додаткові заходи", - наголошується в стратегії.

Серед проблем вказується стан рухомого складу в Україні.

Так, окрім того, що всі існуючі українські локомотиви призначені для колії 1520 мм і тому несумісні з майбутньою мережею 1435 мм, практично увесь існуючий парк локомотивів є застарілим.

Наприклад, середній вік електровозів становить близько 42 років (нормативний термін експлуатації 30 років), магістральних тепловозів - близько 32 років (нормативний термін служби - 20 років), маневрових тепловозів - близько 38 років (нормативний термін служби - 20 років), тепловозів - близько 38 років (нормативний термін експлуатації - 25 років).

Наголошується, що наведені дані відображають рухомий склад за "інвентарною книгою", але парк локомотивів у робочому стані значно менший:

магістральних електровозів на ходу - близько 775 одиниць (з 1200 в інвентарній книзі),

магістральних тепловозів - близько 205 одиниць (з 850 в інвентарній книзі),

маневрових тепловозів - близько 810 одиниць (з 1 250 в інвентарній книзі),

Понад 600 локомотивів АТ "Укрзалізниця" мають прострочений ремонт. Загалом, за оцінками АТ "Укрзалізниця" середній знос локомотивів становить понад 98%.

Зазначається. що "Укрзалізниця" розробила план оновлення рухомого складу під назвою "Локомотив". Але концепція оновлення локомотивного парку передбачає реалізацію до 2033 року.

У 2021 році Україна домовилася з Францією про закупівлю 130 вантажних електровозів моделі Alstom Prima. Проте Наразі цей контракт заморожений у зв'язку з воєнними діями.

Загальний парк вантажних вагонів АТ "Укрзалізниця" становить близько 82,5 тис одиниць, що становить близько 50% від загальної кількості вагонів - близько 168 тис. одиниць (враховуючи також приватні вагони). При цьому з наявного парку вантажних вагонів, що належать "Укрзалізниці", у робочому стані знаходиться близько 62,9 тис. одиниць (76%).

Нагадуємо:

24 травня 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про намір України перейти на європейський стандарт колії.

Спочатку євроколія з'єднає великі залізничні вузли й великі міста, а потім мережу поступово розширюватимуть у всій країні. Розглядаються такі етапи: Львів-Київ, Львів-Одеса, Львів-Кривий Ріг.

Зараз потяги в Україні рухаються "широкою" колією (1 520 мм), розповсюдженою на теренах країн колишнього СРСР. Таку ж колію використовує Литва, Латвія та Естонія, а також – Білорусь. Більшість країн Євросоюзу (за винятком Іспанії та Португалії) натомість послуговуються "вузькою" колією (1 435 мм).

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