Гусєва звільнять з посади гендиректора "Укроборонпрому" 

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Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв залишить свою посаду.

Про це повідомили джерела ЕП, дотичні до галузі.

Співрозмовники додали, що звільнення Гусєва не стало несподіванкою, оскільки це питання визрівало деякий час.

Про звільнення Гусєва раніше повідомила liga.net.

Джерела видання назвали двох претендентів на посаду голови держконцерну, який має бути реформованим в акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

Це заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв та чинного генерального директора ДП "Завод імені В.О. Малишева" Герман Сметанін.

Юрій Гусєв обіймає посаду очільника "Укроборонпрому" з грудня 2020 року.

Нагадуємо:

Реєстрація правонаступника "Укроборонпром" - акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" - буде проведена після визначення урядом особи, яка має здійснити реєстрацію нової оборонної компанії.

Реформа держконцерну "Укроборонпром", що полягає в його перетворенні на акціонерне товариство, лишається заблокованою - перед її затвердженням на засіданні уряду зникли ключові пункти, які довзволяли зареєструвати нову оборонну компанію.

У квітні повідомлялось, що анонсована прем’єр-міністром Денисом Шмигалем реформа держконцерну "Укроборонпром", а саме перетворення його на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", поки не розпочалася через відсутність опублікованої постанови на сайті уряду.

21 березня стало відомо, що Кабмін утворив акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" шляхом перетворення держконцерну "Укроборонпром".