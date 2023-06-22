У поставках електроніки для Росії задіяні фірми Киргизстану та Казахстану, створені після початку війни -"Схеми"

Росія завозить західне електронне обладнання для своєї військової техніки в обхід санкцій США та ЄС, використовуючи для цього посередників – компанії у Киргизстані та Казахстані.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту "Схеми" Радіо Свобода.

Як встановили "Схеми", під час повномасштабного вторгнення в Україну, попри посилений контроль Америки та Євросоюзу над експортом до РФ технологій подвійного призначення, Росія почала використовувати мережу постачання електроніки щонайменше двох країн Центральної Азії, які не обмежені санкціями Заходу.

Розслідування виявило, що в поставках задіяні киргизькі та казахські фірми, частина з яких створена після 24 лютого 2022 року і має російське коріння.

Журналісти також отримали у своє розпорядження список західних електронних компонентів, знайдених у російському озброєнні та допоміжних системах, який був складений українською розвідкою для ЄС.

Згодом "Схеми" виявили ці та інші деталі серед масиву даних з митниці Казахстану та Киргизстану за допомогою міжнародних баз імпорту-експорту ImportGenius та Sinoimex.

Журналісти знайшли докази постачання західних товарів подвійного призначення через ці країни до Росії, серед яких мікрочіпи, телекомунікаційне обладнання та інша електроніка, яку українські військові виявили, зокрема, в російських ракетах, танках, гелікоптерах, безпілотниках та радіосистемах.

"Масштаби цих поставок до Росії з Казахстану та Киргизстану зросли у десятки разів, порівняно з експортом впродовж минулих років", - йдеться в розслідуванні.

Журналісти встановили декілька компаній у Казахстані, які почали постачати в Росію продукцію подвійного призначення після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Одна з них – "ЕлтексАлатау". Лише за один день у грудні 2022 року ця казахська компанія відправила до Росії понад 100 партій електроніки подвійного призначення, яку, за даними офіційного Києва, використовують російські війська в Україні.

Серед товарів, зокрема, чіпи американської компанії Analog Devices, які використовуються у приладах нічного бачення "Сосна-У" – ними обладнані російські танки Т-72Б3М. У тому ж місяці виробник "Уралвагонзавод" заявив про постачання нової партії цих танків до Міноборони РФ.

І хоч "ЕлтексАлатау" не вказує отримувача деталей у РФ, її офіційний партнер – російська фірма "Элтекс-МСК", яка на офіційному сайті прямо називає своїми постійними "клієнтами" Міноборони Росії та ФСБ.

Інший партнер казахської "ЕлтексАлатау" – російський виробник телекомунікаційного обладнання "Элтекс". Один із керівників якого писав у 2017 році, що компанія реалізує складні проєкти для приватних та державних замовників, у тому числі для Міністерства оборони РФ. У казахської компанії з "Элтексом" також є спільний акціонер – російський бізнесмен Олексій Черніков. На прохання журналістів Радіо Свобода про коментар в казахській компанії відмовили.

Ще одна компанія – Astaris з Астани, створена через два місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – також постачає продукцію подвійного призначення російським клієнтам.

Відповідно до митних даних, з травня по вересень 2022 року Astaris відправила до Росії десятки партій західних товарів подвійного призначення, які належать до семи з дев’яти категорій, відзначених у санкційних списках США як "високопріоритетні" – у зв’язку із тим, що вони були виявлені в російському озброєнні, що застосовується в Україні.

Ще одна казахська компанія – Elem Group – була зареєстрована 14 березня 2022 року, тобто через кілька тижнів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Компанія тісно пов’язана з російською фірмою "Стрелой Е-Коммерц", яка з січня 2012 року отримала від Elem Group не менше 300 партій електроніки, зокрема подвійного призначення. У 273 партіях були присутні товари подвійного призначення, зазначені у списках санкцій США як продукція з "високим пріоритетом".

Четверта казахська фірма – "Компания Електронікс", яка пов’язана з російським виробником електроніки, компанією ITC, також постачає деталі до Росії. ITC, своєю чергою, забезпечує західними технологіями російський "НИИ автоматики им. Н. Л. Духова", де розробляються ядерні боєголовки. Раніше вона також була постачальником для підсанкційних російських компаній "Электроприбор" та "Аврора".

Відповідно до митних даних, казахська "Компанія Електронікс" постачає деталі ITC не напряму, а використовує для цього литовського посередника – компанію OTK Group, власник якої, Ян Волк, має як литовське, так і російське громадянство, а серед акціонерів також є громадяни РФ.

Киргизька компанія RM Design and Development у березні 2022 року почала постачати до РФ підсилювачі Analog Devices. Отримувач – російська компанія "Микроприбор", пов’язана з виробництвом військового телекомунікаційного обладнання, про що свідчать дані з бази ImportGenius. Аналогічні підсилювачі були виявлені в комплексі радіозв'язку Р-168-УН-2 ("Акведук"), який був знайдений у російських військових, що воювали на території України.

Компанія "Микроприбор", створена незадовго до 24 лютого 2022 року, вже встигла отримати від партнера з Киргизстану понад 300 поставок деталей подвійного призначення, що використовують у військовій техніці РФ і є у санкційному списку США.

Ще одна компанія, яка отримує електроприлади від вищезгаданої киргизької фірми – "Регион-Проф" у Санкт-Петербурзі, яка під українськими санкціями ще з 2019 року. Раніше ця компанія була одним з постачальників Пензенського науково-дослідного електротехнічного інституту – підприємства, що займається розробкою технологій безпечного зв’язку для російських державних служб безпеки.

З квітня по жовтень 2022 року "Регион-Проф" отримала від RM Design and Development понад 500 партій товарів, серед яких мікроконтролери американської компанії Atmel. Їх вже знаходили у російській військовій техніці: бойових гелікоптерах, безпілотниках, військових системах зв’язку тощо.

Вже згаданий розробник ядерної зброї, "НИИ автоматики им. Н. Л. Духова", йдеться у розслідуванні, також міг отримувати деталі від киргизької компанії через свого російського постачальника – "Базис Трейд Прософт".

Єдиним засновником і акціонером RM Design and Development є киргизький бізнесмен Шакір Маров. Він є партнером бізнесмена з Бішкека Антона Ріппа, який керував російською компанією "Риберг", яка у 2022 році отримала поставки електроніки від згаданої фірми з Киргизстану.

Нагадуємо:

Раніше ЗМІ також з'ясували, що британська компанія Mykines Corporation, зареєстрована в Лондоні, організувала продаж електроніки в Росію на суму близько $1,2 млрд з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну на початку 2022 року.

Турецькі компанії експортували до Росії електроніку, запчастини та інші товари американського виробництва, всупереч санкціям США та в порушення американського експортного контролю.

Журналісти також виявили факти поставок у РФ патронів американської компанії Hornady.

Росія використовує для виробництва ракет електронні компоненти, вироблені в США, Швейцарії, Німеччині та Японії, проте саме на Сполучені Штати припадає 81% такої мікроелектроніки. Про це йдеться у новому документі санкційної групи Єрмака-Макфола.





