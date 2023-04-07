Британська компанія поставила до РФ електроніку на $1,2 мільярда попри санкції – FT

Британська компанія Mykines Corporation, зареєстрована в Лондоні, організувала продаж електроніки в Росію на суму близько $1,2 млрд з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну на початку 2022 року.

Про це пише Financial Times.

"Компанія Mykines Corporation LLP, що базується в лондонському районі Енфілд, фігурує в російських документах як така, що відправляла до Росії напівпровідники, сервери, ноутбуки, комп'ютерні компоненти, телекомунікаційне мережеве обладнання та побутову електроніку. У документах перераховані бренди від Huawei і H3C до Intel, AMD, Apple і Samsung", - пише газета з посиланням на митні документи.

Як підкреслює FT, товари на щонайменше $982 млн з перелічених товарів, відправлених Mykines, підпадають під обмеження на експорт британськими компаніями або фізичними особами до Росії.

"Продаж цих товарів до Росії без дозволу британської влади може бути порушенням санкцій, навіть якщо товари, відправлені Mykines, потрапили до Росії з інших країн - переважно з Китаю

Ці висновки ставлять під сумнів ефективність спроб обмежити можливості Росії отримувати критичні технології, що використовуються у військово-промисловому комплексі країни", - додає видання.

Представник уряду Великої Британії заявив: "Усі компанії, зареєстровані у Великій Британії, зобов'язані за законом дотримуватися режиму санкцій проти Росії. Ми дуже серйозно ставимося до потенційних порушень, але не обговорюємо деталі того, як ми забезпечуємо дотримання торговельних санкцій у конкретних випадках".

FT відвідала будинок з терасою, де зареєстрована компанія Mykines, у Саутгейті, районі Енфілда. Це одна з двох діючих компаній, зареєстрованих за цією адресою, яка належить Саввасу Фемістоклеусу, кіпрському власнику фідуціарної служби. У 2013 році він створив компанію, в якій був єдиним директором, під назвою "Russian Trading Company Ltd", пише газета.

Фемістоклеус сказав FT, що передасть питання особі, яка вказана як така, що має "значний контроль" над Mykines - Віталію Полякову, 53-річному українцю, який, за його словами, проживає в Україні. За даними української OSINT-спільноти "Мольфар", під опис Полякова підпадає лише одна людина - дорожній робітник, який працює в українському державному гірничодобувному концерні. Він не відповів на запити про коментарі.

Mykines працювала в Росії до вторгнення, але записи свідчать про те, що її бізнес з цією країною раптово пішов вгору після початку війни, резюмує видання.

Економічна правда