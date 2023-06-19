Журналісти виявили факти поставок у РФ патронів американської компанії Hornady

Росія в обхід санкцій отримує патрони виробництва американської компанії Hornady.

Про це повідомляє видання Politico, яке розслідувало, як снайперські боєприпаси американського виробництва потрапляють російським військовим, що воюють в Україні.

Документи, отримані Politico, вказують на те, що компанія з Москви під назвою "Промтехнологія", яка потрапила під санкції США, та інша російська фірма під назвою "Тетіс" придбали сотні тисяч патронів, виготовлених американською компанією Hornady, яка продає свої вироби під торговою маркою "Точні. Смертельні. Надійні" та описує їх як "десять куль через один отвір".

Такі патрони використовують, зокрема, найманці групи Вагнера, які воюють проти України.

При цьому, гендиректор Hornady Стів Горнаді запевнив, що його компанія не торгує з Росією.

"Ми категорично НЕ експортуємо нічого в Росію і з 2014 року не маємо дозволу на експорт у Росію. Ми не підтримуємо будь-який продаж нашої продукції будь-якому російському сучому сину, і якщо ми дізнаємося, як вони її купили, – якщо вони дійсно її купили, – ми зробимо все можливе, щоб припинити це", – заявив він.

Водночас журналісти знайшли сертифікати "Промтехнології" на ввезення понад 100 000 патронів калібру .338 Lapua Magnum та 5000 гільз такого калібру виробництва американської компанії Hornady.

Крім того, інша компанія - "Тетіс" з Санкт-Петербурга, у квітні 2023 року задекларувала імпорт понад 300 000 патронів до мисливської нарізної зброї різних калібрів з каталогу Hornady. Засновники компанії – Олександр Левандовський та Сергій Сеньченко пов'язані з російським Міністерством оборони, вказує Politico.

Оскільки видання американське, стаття здебільшого стосується виробника патронів зі США. Але такі ж сертифікати є на патрони, які виробляються Німеччиною, Фінляндією, Туреччиною та іншими країнами.

Так, наприклад, ще одним виробником патронів калібру .338, які фігурують у розслідуванні Politico, є словенська компанія Valerian d.o.o.

Вона також заперечує постачання в Росію, але видання натякає: експорт міг відбуватися через треті країни. За словами дипломатичного джерела Politico, Valerian експортував окремі партії патронів до Киргизстану.

"Отримані дані доповнюють зростаючу кількість доказів того, що поставки летального і нелетального військового обладнання все ще надходять до Росії, попри введення Заходом безпрецедентних санкцій у відповідь на вторгнення президента Володимира Путіна в Україну минулого року. Гострота війни виявила відсутність у Росії потужностей для виробництва високоякісних снайперських снарядів, кажуть експерти з оборони, і це підживлює процвітаючий чорний ринок західних боєприпасів", - пише видання.

Нагадуємо:

Росія використовує для виробництва ракет електронні компоненти, вироблені в США, Швейцарії, Німеччині та Японії, проте саме на Сполучені Штати припадає 81% такої мікроелектроніки. Про це йдеться у новому документі санкційної групи Єрмака-Макфола.

Читайте також: Російський ВПК нарощує оберти. Звідки гроші та хто допомагає РФ будувати ракети?