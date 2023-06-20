У Раді пропонують карати обмінники, які не приймають стару чи зношену валюту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує ввести адміністративну відповідальність за відмову або обмеження в здійсненні валютних операцій.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради.

Проєкт закону №9404 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за незаконні відмову або обмеження у здійсненні готівкових валютних операцій депутати зареєстрували у вівторок, 20 червня.

Наразі сам текст законопроєкту, пояснювальна записка та інші супровідні документи до нього відсутні.

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Нагадуємо:

Повідомлялось, що державний ПриватБанк з 29 травня зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах.

У НБУ назвали ситуацію з старими доларами "штучною" - очікують, що ситуація з відмовою банків та обмінників приймати старі або зношені банкноти стабілізується.

Згодом державний ПриватБанк оголосив, що з 22 червня поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування.