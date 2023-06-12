Справа Укргазбанку: суддя надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно ексголови

Суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього голови правління "Укргазбанку".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті попри активні дії з його боку щодо ухиляння від слідства", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні у кримінальному провадженні про підозру правоохоронці повідомили 15 особам.

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо завдання понад 206 мільйонів гривень збитків "Укргазбанку" у вигляді тримання під вартою.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.