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Палата представників США cхвалила законопроєкт про стелю держборгу

Четвер, 1 червня 2023, 14:17 - Олексій Павлиш

Палата представників США схвалила в середу законопроєкт про призупинення стелі держборгу в розмірі 31,4 трлн дол за підтримки більшості як демократів, так і республіканців.

Про це пише Reuters.

"Палата представників, контрольована республіканцями, проголосувала 314-117 голосами за направлення закону до Сенату, який повинен прийняти його і передати на стіл президенту Джо Байдену до понеділка, коли, як очікується, у федерального уряду закінчаться гроші для оплати рахунків", - пише агентство.

"Ця угода є гарною новиною для американського народу та американської економіки", - сказав Байден після голосування. "Я закликаю Сенат ухвалити її якомога швидше, щоб я міг підписати її як закон", - додав він.

"Цей захід, який став компромісом між Байденом і спікером Палати представників Кевіном Маккарті, викликав опозицію з боку 71 жорстко налаштованого республіканця.

Зазвичай цього було б достатньо для блокування партійного законодавства, але 165 демократів - більше, ніж 149 республіканців, які проголосували за нього - підтримали цей захід і проштовхнули його", - пише видання.

Законопроєкт призупиняє - по суті, тимчасово скасовує - ліміт запозичень федерального уряду до 1 січня 2025 року. Цей термін дозволяє Байдену і Конгресу відкласти політично ризиковане питання до президентських виборів у листопаді 2024 року.

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Він також обмежить деякі державні витрати протягом наступних двох років, прискорить процес отримання дозволів на певні енергетичні проєкти, поверне невикористані кошти, виділені на боротьбу з COVID-19, і розширить вимоги до роботи в рамках програм продовольчої допомоги, включивши в них додаткових реципієнтів.

Республіканці з жорсткою позицією вимагали глибшого скорочення витрат і більш жорстких реформ.

"Республіканці змушують нас вирішувати, які вразливі американці будуть їсти, інакше вони доведуть нас до дефолту. Це просто неправильно", - заявив у середу представник демократів Джим Макговерн.

Пізно ввечері у вівторок позапартійне Бюджетне управління Конгресу заявило, що цей закон дозволить заощадити 1,5 трильйона доларів протягом десятиліття. 

У Сенаті лідери обох партій заявили, що сподіваються ухвалити закон до вихідних. Але потенційна затримка з голосуванням за поправки може ускладнити ситуацію.

Дебати і голосування в Сенаті можуть затягнутися на вихідні, особливо якщо хтось із 100 сенаторів спробує сповільнити ухвалення закону, зазначає Reuters.

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Нагадаємо:

Двопартійна угода щодо запобігання боргового дефолту не обмежить здатність адміністрації президента США надавати більше допомоги Україні.

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Конгресу Кевін Маккарті досягли попередньої домовленості про припинення дії стелі державного боргу в 31,4 трильйона доларів. 

Міністр фінансів США Джанет Йеллен встановила крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня, заявивши, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу до 31,4 трильйона доларів.

Економічна правда

США держборг фінанси
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